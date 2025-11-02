Brest-OL : "Ce sera un match d’exigence totale"

C’est une semaine sans fin pour l’Olympique Lyonnais qui enchaine quatre matchs en dix jours. Ce dimanche, les joueurs de Paulo Fonseca se déplaceront au stade Francis-Le Blé à 20h45 pour la 11ᵉ journée de championnat.

"Nous savons qu’il n’y a pas de match facile dans ce championnat. Si on regarde les derniers résultats de Ligue 1, c’est la preuve que tous les matchs sont difficiles. Jouer contre Brest, c’est toujours très compliqué : c’est une équipe physique, qui joue bien les deuxièmes ballons. Tous les matchs contre eux sont exigeants”, a déclaré Paulo Fonseca en conférence d’avant-match.

Après le match nul vécu comme une défaite face au PFC, l'entraîneur ne devra pas reproduire les mêmes erreurs face aux Brestois : “Ce sera un match différent de ceux contre Paris ou Strasbourg, mais ce sera un match d’exigence totale. Ce sera vraiment difficile de jouer contre Brest".

Certes en moins bonne forme cette année, les Bretons, 14e de Ligue 1, ne rassurent personne entre Rhône et Saône : "Il va falloir prendre Brest très au sérieux. L’année dernière, on a perdu 3-1 là-bas. Ils nous avaient mis en difficulté. Ils ont de bons joueurs, comme Ajorque, Del Castillo… Si on reste concentrés et qu’on améliore nos points faibles, on gagnera ce match", a expliqué Moussa Niakhaté.

Mais une chose est sûre : “Après ce genre de match (3-3 contre le PFC), tu n’as qu’une envie : retourner sur le terrain. On a hâte d’être à dimanche soir pour faire 7 points sur 9”, a continué le défenseur lyonnais.

L'OL qui poursuivra ensuite son marathon avec un match de Ligue Europa jeudi avant de conclure son épopée face au PSG dimanche prochain.