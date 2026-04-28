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Corentin Tolisso (OL) élu sportif de l’année par les journalistes de la région

Corentin Tolisso (OL) élu sportif de l’année par les journalistes de la région
Corentin Tolisso (OL) élu sportif de l’année par les journalistes - Lyon Foot

Corentin Tolisso a été élu sportif régional de l’année par les journalistes membres de l’Union des journalistes de sport en France et basés en Rhône-Alpes.

Le capitaine de l’OL a recueilli le plus grand nombre de votes, et s’impose face à plusieurs autres sportifs, le traileur Frédéric Tranchand, le nageur Yohann Ndoye-Brouard et le hockeyeur Christophe Boivin.

Le palmarès a été dévoilé ce mardi à l’occasion de l’assemblée générale de l’UJSF.

Corentin Tolisso n’était pas présent, mais a adressé un message dans une vidéo. Le milieu de terrain s’est dit "fier et très honoré de recevoir ce prix" : "Je tiens à féliciter tous ceux qui étaient nommés avec moi dans cette catégorie, dans une région qui compte de grands sportifs. Cette année 2025 a été riche en émotions sur un plan personnel, elle s’est très bien déroulée et j’ai pu jouer un maximum de matchs".

A noter que le trophée du sport amateur a été remis au FC Saint-Cyr Collonges, après une belle épopée en coupe de France. 

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