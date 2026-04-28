Corentin Tolisso (OL) élu sportif de l’année par les journalistes de la région

Le capitaine de l’OL a recueilli le plus grand nombre de votes, et s’impose face à plusieurs autres sportifs, le traileur Frédéric Tranchand, le nageur Yohann Ndoye-Brouard et le hockeyeur Christophe Boivin.

Le palmarès a été dévoilé ce mardi à l’occasion de l’assemblée générale de l’UJSF.

Corentin Tolisso n’était pas présent, mais a adressé un message dans une vidéo. Le milieu de terrain s’est dit "fier et très honoré de recevoir ce prix" : "Je tiens à féliciter tous ceux qui étaient nommés avec moi dans cette catégorie, dans une région qui compte de grands sportifs. Cette année 2025 a été riche en émotions sur un plan personnel, elle s’est très bien déroulée et j’ai pu jouer un maximum de matchs".

A noter que le trophée du sport amateur a été remis au FC Saint-Cyr Collonges, après une belle épopée en coupe de France.