Jeu concours Lyon Foot : tentez de remporter vos places pour l’avant-première de Mercato en présence de Jamel Debbouze

DR

Pour récompenser ses lecteurs et visiteurs de plus en plus fidèles et toujours plus nombreux, Lyon Foot met en place un jeu concours.

Jusqu'au dimanche 26 janvier 2025, 12h, vous pouvez jouer pour tenter de remporter deux places pour l’avant-première de Mercato, le nouveau film sur l'univers du foot avec Jamel Debbouze et réalisé par Tristan Seguela, le réalisateur et créateur de la série Netflix à succès Tapie. L’avant-première aura lieu le 31 janvier à 19h à l'Institut Lumière, en présence de l’équipe du film. Pour participer, il suffit de vous connecter à votre compte Instagram, de suivre la page lyonfoot.69 et d’envoyer un message "Jeu Concours" avec votre nom et prénom. Nous vous contacterons si vous ressortez gagnant de notre tirage au sort (aucune information ne sera conservée ou transmise à Instagram). Si vous êtes déjà fan, le jeu-concours vous est bien sûr également ouvert. X