Euro 2025 : l’équipe de France et ses Lyonnes face à la bête noire allemande

Premières de leur poule, les Bleues défient ce samedi soir l’Allemagne en quart de finale. Et les statistiques ne jouent pas en faveur des joueuses de Laurent Bonadei qui n’ont remporté qu’un seul match sur les six rencontres officielles face aux Allemandes.

Mais ce sont bien les coéquipières de Selma Bacha qui ont remporté le dernier match, en Ligue des Nations : "Le dernier match contre l'Allemagne a été de haute intensité, un match de haut niveau tout simplement. On sait à quoi s'attendre donc bien se préparer parce que c'est une très belle nation. Mais on est confiantes et ça va être un beau match de football" a d’ailleurs déclaré la latérale internationale d’OL Lyonnes, affirmant que la France n’était pas favorite. "Nous sommes des challengers", a-t-elle assené.

"Elles ont leur passé, leur palmarès, ça, c'est sûr. Après, moi, je ne me souvenais pas d'autant de défaites, tout simplement, parce que je ne les ai pas vécues. Voilà, on est une autre génération, d'autres joueuses, et maintenant, c'est à nous de créer notre histoire et notre palmarès. On va tout faire pour renverser la tendance", a ajouté l’ancienne lyonnaise, Delphine Cascarino, lors d’une conférence de presse donnée cette semaine.

Lors du dernier Euro en 2022, la France et l’Allemagne s’étaient croisées en demi-finale et ce sont les Germaniques qui avaient filé en finale.

Depuis, Alexandra Popp a pris sa retraite et Eugénie Le Sommer et Wendie Renard ont été écartées pour laisser la place à la jeune génération.

Le duel au sommet débutera à 21h.