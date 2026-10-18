OL-Nice : couper les ailes aux Aiglons et garder la confiance

L’OL retrouve la Ligue 1 avec l’objectif de repartir de l’avant. Battus à Lens lors de la dernière journée (2-1), les Lyonnais reçoivent Nice ce soir à 20h45 au Groupama Stadium. Cette rencontre de la septième journée sera diffusée sur Ligue 1+.

La victoire contre Crystal Palace jeudi en Ligue Europa (3-2) a permis aux joueurs de Paulo Fonseca de réagir. Il s’agit désormais de prolonger cette dynamique en championnat, sur une pelouse où Lyon reste invaincu cette saison, avec 2 victoires et 1 nul. Lors de leur dernière réception en Ligue 1, les Gones avaient largement dominé Rennes (4-0).

Nice retrouve des couleurs

Les hommes d’Olivier Pantaloni ont également repris confiance. Après quatre premières journées sans victoire, les Aiglons ont battu Lille puis Strasbourg, chaque fois sur le score de 2-1. Avec 8 points, ils se trouvent à trois longueurs de l’OL, qui en compte 11.

Les dernières visites niçoises ont toutefois souri aux Lyonnais. L’OL a remporté ses 3 dernières réceptions des Aiglons en championnat, dont la plus récente, le 15 février 2026, sur le score de 2-0.

Une réaction à prolonger

Plusieurs Lyonnais abordent ce rendez-vous en forme. Keito Nakamura vient de délivrer deux passes décisives contre Crystal Palace. Corentin Tolisso, également buteur jeudi, a été décisif à six reprises cette saison, toutes compétitions confondues. Ernest Nuamah a déjà inscrit 5 buts cette saison au Groupama Stadium.

Après Lens, Zachary Athekame avait affiché sa détermination. "Nice nous attend dimanche et nous serons prêts." Ce soir, l’OL tentera de décrocher un troisième succès à domicile en championnat et de maintenir Nice à distance.