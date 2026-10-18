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OL-Nice : Lyon vire en tête de la Ligue 1 (2-1)

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OL-Nice : Lyon vire en tête de la Ligue 1 (2-1)
DR OL

Ce dimanche soir, l'Olympique lyonnais a battu l'OGC Nice en clôture de la 7e journée de Ligue 1. Un succès (2-1) qui lui permet de prendre la tête du championnat.

Au Groupama Stadium ce dimanche soir, l'OL recevait l'OGC Nice, en forme avec deux victoires d'affilée.

Avec le calendrier qui s'intensifie, Paulo Fonseca décidait de faire largement tourner son effectif, laissant Dominik Greif, Felix Bacher, Ernest Nuamah ou encore Corentin Tolisso sur le banc.

Lyon réalisait quelques beaux mouvements en début de rencontre, avec Kaïl Boudache visiblement déterminé à briller face à son ancien club.

Mais à la 18e minute, Elye Wahi refroidissait le Groupama Stadium. Sur un superbe centre de Jonathan Clauss, l'attaquant ivoirien devançait Clinton Mata et trompait Rémy Descamps (0-1).

La rencontre bascule en quelques minutes

L'OL ne baissait pas les bras. Et Pavel Sulc, spécialiste des buts de raccroc, égalisait à la 33e minute. Après une frappe de Julien Duranville mal repoussée par Yehvann Diouf, le Tchèque piquait son ballon au-dessus du portier niçois avant de marquer (1-1).

Relancés, les Lyonnais prenaient rapidement la tête. A la 36e, Tanner Tessmann plaçait une tête imparable sur un centre caviardesque de Zachary Athekame (2-1).

En seconde période, le rythme retombait fortement.

A la 70e minute, Keito Nakamura, fraîchement entré en jeu, était expulsé directement suite à un pied haut dans le ventre de Mohamed Abdelmonem.

Logiquement, la fin de match était au crédit des Aiglons qui poussaient pour rejoindre Lyon au score. Mais le poteau de Descamps et l'abnégation des défenseurs rhodaniens étaient de bons remparts.

Le but égalisateur dans le temps additionnel de Wahi était invalidé par la VAR, grâce à un hors-jeu salvateur.

Place désormais à deux déplacements pour le nouveau leader. Le premier jeudi à Hoffenheim en Europa League, et le second au Parc des Princes face au PSG dimanche en clôture de la prochaine journée de Ligue 1.

Olympique Lyonnais-OGC Nice 2-1 (2-1)
Avertissements : Nakamura (rouge 70') pour Lyon.
Buts : Sulc (33') et Tessmann (36') pour Lyon. Wahi (18') pour Nice.

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