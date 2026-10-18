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"Soutien à ceux qui font vivre Lyon" : la banderole des Bad Gones après les violences du 17 octobre à Lyon

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"Soutien à ceux qui font vivre Lyon" : la banderole des Bad Gones après les violences du 17 octobre à Lyon

Ce dimanche soir, les Bad Gones ont eu une pensée pour tous ceux qui ont subi les violences et dégradations du 17 octobre à Lyon. Une banderole a été déployée avant OL-Nice.

Avant d'encourager les joueurs de Paulo Fonseca face à Nice, les Bad Gones ont eu une pensée pour les Lyonnais sidérés voire directement touchés par les violences commises samedi lors de la manifestation du 17 octobre.

"Commerces pillés, ville saccagée, l'institution Bocuse souillée. Soutien à celles et ceux qui font vivre Lyon", pouvait-on lire sur une banderole déployée en Virage Nord.

Pour rappel, le mouvement du 17 octobre a totalement dérapé samedi après-midi en centre-ville de Lyon. A plusieurs endroits en Presqu'île, des dégradations et des affrontements avec les forces de l'ordre ont eu lieu. L'Office de Tourisme place Bellecour a été incendié, tandis que de nombreux commerces rue de la République, rue Victor-Hugo ou encore rue Président Edouard-Herriot ont été attaqués et pillés.

Le bilan présenté dimanche matin par le préfet du Rhône Etienne Guyot fait état de 160 personnes placées en garde à vue, dont 124 majeures. Une centaine de blessés parmi les forces de l’ordre a également été évoquée par le haut-fonctionnaire.

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Bad Gones

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