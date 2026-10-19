L’OL retrouve la tête, une première depuis plus d’un an

Il fallait remonter à la deuxième journée de la saison 2025-2026 pour retrouver l’OL leader à l’issue d’une journée de Ligue 1. En battant Nice dimanche (2-1), les joueurs de Paulo Fonseca ont mis fin à cette attente de plus d’un an.

Avec 14 points, les Lyonnais prennent les commandes d’un classement particulièrement serré. Le PSG, Lille, le Paris FC et Monaco possèdent le même total, mais l’OL les devance grâce à sa différence de buts.

Une première après sept journées depuis 2008

Occuper cette position à ce stade précis du championnat constitue un événement encore plus rare. L’OL n’avait plus terminé une septième journée en tête de la Ligue 1 depuis la saison 2008-2009. Il avait finalement bouclé cet exercice à la troisième place avec 71 points.

Ce départ confirme également une certaine continuité. Pour la deuxième saison consécutive, les Lyonnais comptent au moins 14 points après sept journées, après les 15 obtenus en 2025-2026. Le club n’avait plus enchaîné deux débuts de championnat à ce niveau depuis les saisons 2011-2012 et 2012-2013, avec 14 points à chaque fois.

La prochaine journée mettra directement cette première place à l’épreuve. Dimanche, l’OL se déplacera au Parc des Princes pour affronter le PSG, l’un de ses poursuivants à égalité de points.