Tanner Tessmann va devenir papa pour la deuxième fois

La famille de Tanner Tessmann va s’agrandir. Déjà père d’un petit garçon, le Lyonnais attend un deuxième enfant. Sur ses réseaux sociaux, le club a accompagné une publication consacrée au milieu d’un message de félicitations. "Un but et une heureuse nouvelle… Félicitations Tanner !"

À l’heure actuelle, nous ne pouvons pas préciser s’il s’agit d’une petite fille ou d’un petit garçon.

Un premier enfant né en avril 2025

Arrivé à l’OL en août 2024 en provenance de Venise, Captain America évoluait déjà à Lyon lors de la naissance de son premier fils, en avril 2025. Il s’était rendu à Dallas pour accueillir son enfant avant de revenir terminer la saison avec ses coéquipiers.

Dans un entretien accordé à GOAL, il avait expliqué combien la paternité avait changé son quotidien, lui permettant notamment de prendre du recul sur les résultats sportifs une fois rentré auprès de sa famille.

Cette nouvelle accompagne une soirée réussie sur le terrain. Dimanche contre Nice, l'international Américain a inscrit de la tête le but de la victoire lyonnaise (2-1), sur un centre somptueux de Zachary Athekame. Un succès qui a permis à l’OL de prendre la tête de la Ligue 1.