"Super Coco", le jeu rétro de l'OL avec Corentin Tolisso est disponible

Le derby se décline en jeu vidéo. Avec "Super Coco", les supporters prennent les commandes de Corentin Tolisso dans un défi d’adresse qui fait un clin d’œil à la rivalité entre Lyon et Saint-Étienne. Le jeu est en version 1.0 et a été crée par FD, les initiales de Florent Deligia, directeur de la communication de l'Olympique Lyonnais. Un signe qui laisse croire qu'il pourrait être le créateur du petit jeu qui devrait faire plaisir à tous les supporters lyonnais.

Le principe est accessible. Il faut faire sauter le capitaine lyonnais au bon moment pour éviter les tacles des Verts et poursuivre sa progression. L’objectif consiste à tenir le plus longtemps possible pour améliorer son record.

Un rythme qui accélère au fil de la partie

La difficulté augmente avec le temps. Plus la partie dure, plus le jeu accélère, obligeant les joueurs à ajuster leurs réflexes et à soigner le timing de leurs sauts.

L’OL avait déjà partagé une vidéo montrant ses joueurs tester "Super Coco". Les supporters peuvent désormais se mesurer à leur tour à ce défi rétro, qui transforme le milieu lyonnais en personnage d’arcade.

Le jeu est accessible directement sur le site qui l’héberge, avec également un lien de téléchargement proposé pour récupérer une version.