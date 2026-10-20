Monster Energy devient partenaire officiel de l'OL jusqu’en 2028

L’OL a officialisé un partenariat avec Monster Energy jusqu’en juin 2028. Conclu avec l’accompagnement de l’agence Sportfive, cet accord prévoit notamment des opérations événementielles les jours de match. Son montant n’a pas été communiqué.

De nouvelles animations pour les supporters

Pour Thibaut Chatelard, responsable des revenus et du marketing de l’OL, cette collaboration doit enrichir l’expérience au stade. "Ce partenariat va nous permettre d’offrir à nos supporters une dimension événementielle encore plus forte au Groupama Stadium et de continuer à faire rayonner le club au-delà du terrain."

Présente dans plus de 140 pays, Monster Energy souhaite poursuivre son développement dans le football français. Florian Chevallier, vice-président marketing West EMEA de la marque, souligne également cette volonté de proximité avec le public. "Ce partenariat confirme notre ambition de faire vivre aux fans des expériences authentiques et de célébrer ensemble tout ce qui rend le football unique."

Le détail des animations reste à préciser. Un élément n’échappera toutefois pas aux supporters lyonnais. Avec ses célèbres griffes vertes, le logo de Monster Energy apportera une petite touche de la couleur rivale au Groupama Stadium.