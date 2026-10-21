Trois forfaits majeurs au PSG avant le choc contre l’OL

La victoire contre le FC Barcelone mardi (4-2) a coûté cher au Paris Saint-Germain. Le bilan médical communiqué par le club confirme que Luis Enrique devra se passer de trois joueurs majeurs pour affronter Lyon, dimanche à 20h45 au Parc des Princes.

Khvicha Kvaratskhelia va être opéré

Le diagnostic le plus lourd concerne Khvicha Kvaratskhelia. L’ailier géorgien souffre d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit et subira une intervention chirurgicale dans les prochains jours.

Son absence s’annonce longue, même si aucune durée précise d’indisponibilité n’a été communiquée.

Ousmane Dembélé présente une lésion à la cuisse gauche, tandis que Marquinhos est touché à la cuisse droite. Les deux joueurs resteront en soins ces prochaines semaines. Leur participation à la rencontre contre l’OL est donc également écartée.

Un effectif diminué, mais encore des ressources

Ces forfaits s’ajoutent aux interrogations concernant Nuno Mendes, déjà absent contre Barcelone. Les précisions transmises ne permettent pas de confirmer sa disponibilité pour dimanche.

Pour l’OL, le visage de l’adversaire se précise avec trois absences importantes, en attaque comme en défense. Le PSG conserve néanmoins des solutions pour remanier son équipe, comme l’a montré sa victoire européenne malgré les sorties sur blessure.