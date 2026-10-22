Maxence Caqueret (ex-OL) a retrouvé la Ligue des Champions avec Côme

Six ans après l’épopée de Lisbonne, Maxence Caqueret a retrouvé la Ligue des champions. Entré à la 64e minute à la place de Martin Baturina, l’ancien milieu de l’OL a participé à la large victoire de Côme contre Manchester United (4-1), mercredi soir.

Suite à son entrée en jeu, le Français a touché 20 ballons et réussi 100 % de ses passes. Un retour dans la compétition rendu possible par son inscription tardive sur la liste européenne du club italien.

Initialement écarté, il a finalement remplacé Jesús Rodríguez, blessé et absent pour environ deux mois. L’UEFA a validé ce changement, permettant à Cesc Fàbregas de disposer de son milieu pour cette rencontre.

De Lisbonne à Côme, six ans d’attente

Sa précédente apparition en Ligue des champions remontait au 19 août 2020. Il était alors titulaire avec Lyon lors de la demi-finale perdue contre le Bayern Munich (0-3).

Cette rencontre avait mis fin au parcours des Gones lors du Final 8 organisé à Lisbonne, à huis clos, en pleine pandémie de Covid-19. Après avoir éliminé la Juventus puis Manchester City, les Lyonnais s’étaient arrêtés aux portes de la finale.

Désormais à Côme, Maxence Caqueret renoue avec ces soirées européennes dans un contexte plus heureux. Après sa passe décisive lors du dernier déplacement à la Fiorentina, le milieu enchaîne avec un retour victorieux dans la plus prestigieuse des compétitions de clubs.