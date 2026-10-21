PSG-OL : le choc de Ligue 1 pourrait-il être reporté ?

Un changement de calendrier serait envisagé à la demande de la préfecture de police de Paris, alors que plusieurs manifestations sont de nouveau annoncées dans la capitale ce week-end, mobilisant les forces de l'ordre.

Selon L'Équipe et RMC Sports, la préfecture de police de Paris a sollicité la Ligue de football professionnel (LFP) pour demander le report du choc entre le PSG et l'OL, comptant pour la 8e journée de Ligue 1. La rencontre pourrait ainsi être reprogrammée au lundi 26 octobre, en pleine cérémonie du Ballon d'Or.

Les deux clubs ont été informés de cette demande mais aucune information officielle n'a encore filtré.

Cette situation fait écho à celle de l'année dernière. Le Classique entre l'OM et le PSG avait été reporté au lundi en raison de fortes précipitations à Marseille. Les Marseillais s'étaient alors imposés 1-0, pendant qu'Ousmane Dembélé recevait son Ballon d'Or.

Pour rappel, deux matchs sont déjà concernés par des modifications de calendrier en raison des mobilisations annoncées. Toulouse-Troyes a été déplacé du samedi au dimanche à 17h15, tandis que le match de Ligue 2 entre Montpellier et le Red Star a été reprogrammé lundi à 20h45.