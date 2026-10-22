L’OL surclasse la Ligue 1 par la diversité de ses buteurs

L’OL ne compte pas sur un seul homme pour faire la différence. Après sept journées, dix joueurs différents ont trouvé le chemin des filets en Ligue 1. Un total qui place les Lyonnais en tête du classement partagé par Ligue 1+, devant Lens et le PSG, qui comptent neuf buteurs chacun, puis Marseille avec huit.

Cette diversité accompagne les choix de Paulo Fonseca, qui a déjà utilisé 26 joueurs en compétition officielle depuis le début de saison, tours qualificatifs de Ligue des champions compris. Les temps de jeu restent inégaux, mais les contributions offensives traversent toutes les lignes.

Les défenseurs participent aussi

Avec trois réalisations en championnat, Ernest Nuamah est le meilleur buteur lyonnais. Derrière lui, le premier poursuivant est un défenseur. Zachary Athekame a marqué deux fois, contre Auxerre puis Rennes. Felix Bacher avait également trouvé l’ouverture face aux Auxerrois.

Les défenseurs totalisent ainsi trois des treize buts inscrits par l’OL en Ligue 1. Un apport qui complète celui des attaquants et offre d’autres possibilités lorsque les joueurs offensifs sont surveillés.

Dans l’entrejeu, Noah Nartey, Corentin Tolisso et Khalis Merah ont chacun marqué une fois. Le premier avait lancé les Lyonnais à Toulouse, le capitaine avait participé au succès contre Rennes, tandis que Merah avait réduit l’écart à Lens.

Šulc et Tessmann ont porté le total à dix

La victoire contre Nice dimanche a encore élargi ce cercle. Pavel Šulc et Tanner Tessmann ont inscrit leurs premiers buts de la saison en championnat, permettant aux Gones de renverser la rencontre.

À ces huit noms s’ajoutent Loïs Openda, buteur contre Le Havre, et Malick Fofana, qui avait marqué à Toulouse avant son départ à Sunderland.

Cette répartition donne une réponse concrète à la mobilisation du groupe. Un défenseur peut débloquer une rencontre, un milieu conclure une action et un joueur moins utilisé saisir son opportunité. Avant le prochain rendez-vous de championnat, dix Lyonnais ont déjà apporté leur part au compteur.