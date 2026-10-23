PSG-OL : match officiellement reporté à lundi soir 20h30

L’incertitude est levée. Le Paris Saint-Germain et l’Olympique Lyonnais s’affronteront lundi 26 octobre à 20h30, au Parc des Princes, pour la huitième journée de Ligue 1. La rencontre était initialement programmée dimanche à 20h45.

La LFP a annoncé ce changement après un arrêté de la préfecture de police interdisant l’organisation du match à la date prévue.

Un report décidé en accord avec Ligue 1+

Dans son communiqué, la Ligue indique prendre acte de cette décision des autorités. Elle a fixé le nouvel horaire en accord avec Ligue 1+, qui retransmettra la rencontre en direct lundi soir.

Ce décalage intervient après plusieurs jours d’interrogations autour de la tenue du match dimanche. Les deux équipes disposent désormais d’une programmation confirmée pour préparer ce rendez-vous.

Une journée supplémentaire pour récupérer après Hoffenheim

Pour les joueurs de Paulo Fonseca, ce report offre une journée supplémentaire de récupération après la défaite jeudi soir à Hoffenheim (3-0), en Ligue Europa.

L’entraîneur lyonnais avait largement remanié son équipe en Allemagne en pensant au déplacement à Paris. L’OL aura finalement davantage de temps pour préparer sa réaction après cette soirée européenne manquée.