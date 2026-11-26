Pas question de sous-estimer Lillestrøm. À la veille de cette nouvelle rencontre européenne, Carlos Vicens a tenu à mettre ses joueurs en garde.

L'entraîneur de l'OL reconnaît que la formation norvégienne est moins familière à son effectif que les adversaires régulièrement croisés en championnat de France.

Une méconnaissance qui doit justement pousser les Lyonnais à redoubler de vigilance.

"C'est un match important pour nous, contre une équipe dont nous connaissons moins les joueurs. Notre attention devra donc être d'autant plus renforcée", a expliqué Carlos Vicens.

Le technicien espagnol assure avoir étudié les caractéristiques de son adversaire malgré le temps limité dont son staff disposait pour préparer la rencontre.

Un adversaire capable de presser très haut

Si Lillestrøm connaît des difficultés en Ligue Europa avec aucune victoire au compteur, Carlos Vicens rappelle que le club norvégien lutte pour les premières places dans son championnat.

Surtout, son analyse met en évidence une équipe capable d'alterner plusieurs registres.

Les Norvégiens peuvent construire leurs actions depuis leur défense, mais également privilégier un jeu direct, en s'appuyant notamment sur leur efficacité dans la récupération des seconds ballons.

Leur vitesse sur les ailes constitue une autre menace identifiée par le staff lyonnais.

"Ils pressent haut, sans peur, et essaient de gêner la construction du jeu de leurs adversaires", a averti l'entraîneur de l'OL.

Carlos Vicens s'attend donc à voir Lillestrøm chercher à perturber les premières relances lyonnaises.

"Il ne faudra pas être surpris de voir, par moments, une équipe très agressive", a-t-il ajouté.

Un match que l'OL veut absolument gagner

Malgré ces mises en garde, l'objectif affiché par Carlos Vicens reste évidemment la victoire.

Pour y parvenir, les Lyonnais devront notamment être attentifs aux transitions rapides adverses et à la capacité des Norvégiens à se projeter en nombre vers l'avant.

L'entraîneur espagnol attend ainsi une prestation sérieuse de son équipe, sans excès de confiance face à un adversaire qu'il juge capable de créer des difficultés.

Coup d'envoi au Groupama Stadium à 21h ce jeudi.