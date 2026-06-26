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FC Lyon Croix-Rousse : le stade Pierre Bourdan rénové

FC Lyon Croix-Rousse : le stade Pierre Bourdan rénové
FC Lyon Croix-Rousse : le stade Pierre Bourdan rénové - Lyon Foot

Le stade Pierre Bourdan de Caluire-et-Cuire sera prochainement rénové.

L'opération a été approuvée jeudi par le conseil municipal de Lyon, après plusieurs mois d'échange avec le FC Lyon Croix-Rousse et la Ville de Caluire-et-Cuire.

Le terrain rénové pourrait accueillir le club dès la rentrée.

Cette rénovation représente un investissement de 503 000 euros, porté à 60% par la Ville de Lyon et à 40% par la Ville de Caluire.

Les travaux porteront sur le remplacement du gazon synthétique, la modernisation des équipements sportifs, l'amélioration des dispositifs de drainage et l'installation de nouveaux pare-ballons.

Une convention d'occupation temporaire va prévoir la mise à disposition de ce terrain à titre gratuit à la Ville de Lyon pendant quatre ans.

"Avec cette décision, la Ville de Lyon se tient aux côtés du club du FC Lyon Croix-Rousse. Cet investissement majeur pour le territoire permettra aux adhérents du club de profiter d'un nouveau terrain pour l'entrainement et la compétition", a commenté la Ville de Lyon dans un communiqué.

Pour rappel, le FC Lyon Croix-Rousse compte près de 800 adhérents.

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stade Pierre Bourdan

FC Lyon Croix-Rousse

3 commentaires
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Lili le 26/06/2026 à 15:07

Quelle honte je ne vois pas pourquoi mes impôts bénéficieraient aux habitants de Lyon…
C est n’importe quoi

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Kiron le 26/06/2026 à 13:47

Quelle honte. Caluire se couche devant Lyon. Les Caluirards sont totalement ignorés. Qui a pris cette décision ???
La Mairie se moque des habitants

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Encore un peu plus de voitures garées gratos à Caluire le 26/06/2026 à 13:38

Scandaleux

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