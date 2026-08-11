Ce mardi soir, devant un Groupama Stadium qui avait fait le plein, l'Olympique Lyonnais voulait se faire pardonner de son tour préliminaire aller perdu en Tchéquie.

Pour affronter à nouveau le Sparta Prague et viser les barrages de la compétition européenne, Paulo Fonseca s'était fait une raison : aligner des joueurs à leur poste et surtout titulariser ses atouts offensifs en proposant un trident composé de Malick Fofana, Loïs Openda et Ernest Nuamah.

Immédiatement, on sentait la différence avec une équipe de l'OL bien plus attrayante et capable de mettre en difficulté la défense pragoise.

Après une première tentative signée Loïs Openda, Lyon ouvrait le score logiquement à la 20e minute.

Corentin Tolisso obligeait le gardien adverse à repousser tant bien que mal une frappe à l'entrée de la surface, et Ernest Nuamah reprenait victorieusement le ballon qui trainait (1-0). C'était le premier but du Ghanéen depuis mars 2025, enfin de retour en forme après sa longue blessure.

L'OL poussait pour faire le break, même si le Sparta avait quelques occasions franches grâce à une défense rhodanienne parfois tête-en-l'air.

A la 32e minute, Malick Fofana avait une double occasion mais Jakub Surovcik sortait des parades impressionnantes.

Le sort s'acharnait sur les Tchèques avec l'expulsion à la 34e minute d'Adam Sevinsky, coupable d'une faute sur Openda en position de dernier défenseur.

Maitland-Niles délivre Décines

En seconde période, les jambes se faisaient plus lourdes et Lyon peinait à s'appliquer dans ses passes et ses tirs. De quoi agacer certains supporters.

A l'heure de jeu, Tyler Morton décrochait une lourde frappe de loin qui venait mourir sur la barre transversale.

La délivrance intervenait à la 66e minute. Sur un superbe mouvement, Corentin Tolisso était lancé en profondeur, centrait fort et Ainsley Maitland-Niles doublait la mise dans le but vide (2-0).

Le troisième but lyonnais était inscrit par Tyler Morton à la 72e. Le ballon était mal dégagé dans la surface et l'Anglais se faisait une joie de fusiller le portier du Sparta (3-0).

Lyon a enfin montré un visage conquérant pour venir à bout de son adversaire.

Direction donc le barrage de Ligue des Champions mardi prochain. Il faudra cette fois affronter le Fenerbahçe, bien plus redoutable que le Sparta. Gare à la formation turque, qui compte dans ses rangs Mason Greenwood, N'Golo Kanté ou encore Mattéo Guendouzi !