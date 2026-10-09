Lens - OL : prendre la tête sans perdre le Nord

Trois semaines après son succès contre Rennes à domicile (4-0), l’OL est de retour. Les Lyonnais affrontent Lens ce soir à 20h45 au stade Bollaert-Delelis, en ouverture de la sixième journée de Ligue 1. La rencontre sera arbitrée par Jérémy Stinat et diffusée sur Ligue 1+.

Deuxième avec 11 points, L'OL peut dépasser provisoirement Monaco, qui en compte 13. Lens, quinzième avec 4 points, cherche à rebondir après sa défaite à Monaco (2-1), lors de la première de Yannick Cahuzac sur le banc.

Retrouver les bonnes intentions de Rennes

Paulo Fonseca souhaite prolonger les qualités observées avant la coupure. "J’ai beaucoup aimé la profondeur et l’attaque mais aussi la ligne défensive", a-t-il rappelé la veille en conférence de presse à propos du match contre Rennes.

Malgré les départs en sélection, le staff a poursuivi sa préparation. "Nous avons travaillé certaines situations avec les joueurs qui étaient là." L’entraîneur a également trouvé son groupe motivé lors du dernier entraînement, avant cette reprise qui doit permettre de confirmer le bon début de saison lyonnais.

Lens a entretenu son rythme

Contrairement à l’OL, Lens a disputé un match amical pendant la trêve, remporté contre le Standard de Liège (2-0) le 2 octobre. Une occasion pour son nouveau staff de travailler ses automatismes.

Le visage des Sang et Or reste toutefois difficile à anticiper. "C’est difficile de prévoir ce que sera le Lens de demain car ils ont seulement joué un match avec leur nouvel entraîneur", expliquait Paulo Fonseca hier en conférence de presse. Le Portugais connaît néanmoins Yannick Cahuzac, dont il a souligné l’influence sur le jeu lensois la saison dernière.

Trois absents côté lyonnais

Lyon devra composer sans Moussa Niakhaté, touché à la cuisse. L’association entre Felix Bacher et Ruben Kluivert, travaillée ces derniers jours, est attendue en défense centrale.

Mohamed Ouédraogo, victime d’une rupture d’un ligament croisé à l’entraînement, est indisponible pour plusieurs mois. Nicolás Tagliafico ne sera pas non plus dans le groupe, son retour d’Argentine et le voyage ne lui permet pas d'être présent. Abner Vinicius est donc attendu sur le côté gauche.

Côté lensois, Abdallah Sima, blessé à la cuisse en sélection, et Maik Nawrocki, victime d’une grave blessure au genou, manqueront le rendez-vous.

Malgré l’écart au classement, Ernest Nuamah a appelé à la vigilance. "Lens est un adversaire difficile, en plus à l’extérieur. On sait qu’ils ont une bonne attaque. Il va falloir rester très soudés et unis."

Pour prendre la tête ce soir, les Lyonnais devront d’abord retrouver leurs repères à Bollaert, dans un match qui s'annonce animé.