Pour sa première rencontre européenne sur le banc de l'OL, Carlos Vicens espérait certainement un meilleur résultat. Mais après la victoire obtenue à Lille en championnat (1-0), les Lyonnais n'ont pas réussi à enchaîner.

L'entraîneur espagnol avait pourtant largement remanié son onze de départ, avec sept changements parmi les joueurs de champ.

Une rotation qui n'a pas porté ses fruits, malgré une domination territoriale importante en première période.

Un but refusé à Rémi Himbert

Avec plus de 70 % de possession avant la pause, Lyon a monopolisé le ballon sans parvenir à véritablement inquiéter la défense norvégienne.

Corentin Tolisso a sollicité le gardien Pontus Dahlberg dès la 17e minute, avant une première décision arbitrale défavorable aux Lyonnais.

À la 21e minute, Rémi Himbert pensait ouvrir le score après un centre de Jérémy Duranville mal maîtrisé par le portier adverse. Mais l'arbitre n'a pas accordé le but.

L'attaquant lyonnais a ensuite manqué deux occasions aux 27e et 40e minutes, tandis que Kaïl Boudache a vu sa tentative repoussée par Dahlberg.

Un penalty finalement annulé à la 90e minute

Au retour des vestiaires, Lilleström s'est montré plus entreprenant.

Les Norvégiens ont même failli ouvrir le score à la 63e minute, lorsque Melland a profité d'une relance hasardeuse de Dominik Greif. Le gardien lyonnais s'est toutefois rattrapé en détournant la frappe adverse.

Mais c'est en fin de rencontre que la frustration lyonnaise a atteint son maximum.

Entré en jeu à la 81e minute pour son retour de blessure, Loïs Openda a obtenu un penalty à la 90e minute après un contact dans la surface.

L'arbitre autrichien Sebastian Gishamer a d'abord désigné le point de penalty avant de revenir sur sa décision après consultation de la VAR. Une annulation particulièrement contestée, alors que la faute semblait manifeste.

Le pénalty en faveur de l'OL, d'abord sifflé, puis annulé après intervention de la VAR 🤔 Vous comprenez cette décision ? 👀 #OLLIL | #UEL https://t.co/R5lXh1Wlki — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) November 26, 2026

Quelques instants plus tard, la vidéo est également intervenue pour annuler un carton rouge adressé à Frederik Elkaer après un tacle sur Kaïl Boudache.

L'OL désormais 14e de Ligue Europa

Avec ce match nul, Lyon totalise huit points après cinq journées et occupe la 14e place de la phase de ligue.

Les joueurs de Carlos Vicens retrouveront la Ligue Europa le 10 décembre avec la réception de l'Union Saint-Gilloise, avant deux derniers rendez-vous européens contre Jagiellonia Bialystok et le Bayer Leverkusen en janvier.

D'ici là, l'OL devra rapidement retrouver de l'efficacité offensive. Les Lyonnais recevront Monaco ce dimanche soir en Ligue 1.