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OL : première défaite de la saison à Lens, malgré le but de Merah

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OL : première défaite de la saison à Lens, malgré le but de Merah
DR OL

Lyon s’est incliné 2-1 à Lens vendredi 9 octobre, en ouverture de la 6e journée de Ligue 1. Battu pour la première fois cette saison, l’OL a laissé passer l’occasion de prendre la tête du championnat.

L’invincibilité lyonnaise s’est arrêtée à Bollaert. Vendredi 9 octobre, l’OL a concédé sa première défaite de la saison face à Lens (2-1), malgré une réduction du score de Khalis Merah en fin de rencontre.

À l’issue du match, Lyon restait deuxième derrière Monaco, mais sa place sur le podium était menacée selon les résultats du Paris FC et de Rennes. Lens remontait provisoirement au septième rang grâce à sa deuxième victoire en championnat.

Merah relance Lyon après l’expulsion d’Udol

L’OL a retrouvé un espoir lorsque Matthieu Udol a été expulsé à la 84e minute pour une semelle sur Merah. Une minute plus tard, le Lyonnais a ramené son équipe à un but des Lensois. En supériorité numérique, les visiteurs ont poussé jusqu’au bout, sans parvenir à égaliser sur les tentatives de la tête de Ruben Kluivert et Felix Bacher.

Greif sollicité, Openda contraint de sortir

Avant cette réaction tardive, Dominik Greif avait dû intervenir à plusieurs reprises pour contenir les attaques lensoises. Le gardien n’a toutefois pas pu empêcher Florian Sotoca d’ouvrir le score à la 36e minute, puis Udol de doubler la mise de la tête à la 76e. Florian Thauvin a servi les deux buteurs.

Lyon a aussi perdu Loïs Openda à l’heure de jeu, touché après un choc avec Ismaelo Ganiou. Son remplaçant, Keito Nakamura, a eu une occasion repoussée par Robin Risser. Le gardien lensois a également fait obstacle aux tentatives de Pavel Sulc et Tyler Morton durant une seconde période où l’OL s’est montré plus dangereux.

Prochain match ce jeudi soir à domicile avec la réception de Crystal Palace dans le cadre de la Ligue Europa.

Tags :

Lens-OL

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Bollaert

Ernest Nuamah

OL

2 commentaires
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Tony Garnier le 10/10/2026 à 01:14

Ils ont pris la flotte au lieu de la tête....dès qui y a 1 enjeu y'a plus d'équipe

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DMPP le 09/10/2026 à 16:24

Et les jambes?....

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