OL : Loïs Openda annoncé absent contre Crystal Palace et Nice

L’OL devrait aborder ses deux prochaines rencontres sans Loïs Openda. Selon les informations du Progrès, l’attaquant manquera les rendez-vous contre Crystal Palace et Nice, après être sorti blessé lors de la défaite lyonnaise à Lens vendredi soir.

L’international belge de 26 ans a été touché à la jambe droite après un contact avec Ismaëlo Ganiou. Son indisponibilité est annoncée pour au moins deux rencontres : cette durée laisse donc ouverte la question de son retour au-delà de ces échéances.

Fonseca doit revoir ses options en attaque

Cette absence prive Paulo Fonseca d’un joueur en forme ces dernières semaines, au moment où les matches européens et de championnat s’enchaînent. L’entraîneur lyonnais devra trouver d’autres solutions offensives pour permettre à son équipe de réagir après son revers dans le Nord.

Rémi Himbert pourrait notamment bénéficier de davantage de temps de jeu. Alors qu’il avait perdu du crédit auprès du staff, ces prochaines rencontres pourraient lui offrir une occasion de se relancer.