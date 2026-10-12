OL - Nice : Paul Seixas donnera le coup d'envoi fictif au Groupama Stadium

Le jeune champion de 20 ans donnera le coup d'envoi fictif de la rencontre entre l'OL et l'OGC Nice, programmé ce dimanche 18 octobre à 20h45, dans le cadre de la 7e journée de Ligue 1.

Né à Lyon et passé par le VC Villefranche-Beaujolais, Paul Seixas, qui est devenu ce week-end le plus jeune vainqueur du Tour de Lombardie, n'a jamais caché son attachement à l'Olympique Lyonnais. Le cycliste avait notamment assisté à la rencontre entre l'OL et le PSG au Groupama Stadium la saison dernière.

Cette invitation vient récompenser une année 2026 exceptionnelle pour le Lyonnais, également vainqueur de la Flèche wallonne et du Tour du Pays basque, et quatrième du Tour de France cet été.

Dimanche, Paul Seixas troquera donc son vélo contre un ballon de football, le temps d'un coup d'envoi symbolique devant les supporters lyonnais.