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OL : fissure du péroné pour Loïs Openda, le joueur indisponible au moins un mois

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OL : fissure du péroné pour Loïs Openda, le joueur indisponible au moins un mois
Loïs Openda - DR

L'OL va devoir se passer de Loïs Openda pour un mois au moins.

Touché vendredi soir lors de la rencontre face au RC Lens, Loïs Openda a passé des examens qui ont révélé une fissure du péroné de la jambe droite. L’attaquant international belge sera indisponible au minimum jusqu’à la prochaine trêve internationale.

"Cette blessure intervient au terme d’une rencontre durant laquelle Loïs Openda a subi des fautes répétées dès les premières minutes, pour une seule sanction disciplinaire", dénonce l'OL.

Dans un communiqué, le club dit "déplorer le traitement subi par son attaquant et considère qu'il n’a pas bénéficié de la protection nécessaire, jusqu'au choc qui l'éloigne aujourd'hui des terrains".

A noter que Mickael Gerlinger et Olivier Létang, tous les deux membres du groupe de travail de la LFP sur l'arbitrage, ont échangé ce lundi matin sur l'importance de protéger l'intégrité des joueurs lors des matchs.

Tags :

Loïs Openda

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