OL - Crystal Palace : Lyon tremble mais enchaîne en Ligue Europa (3-2)

Les retrouvailles avec Pierre Sage démarrent idéalement pour les Gones. Dès la 8e minute, sur un corner d’Ernest Nuamah, Corentin Tolisso profite d’un cafouillage dans la surface pour ouvrir le score d’une frappe puissante devant le but (1-0).

Malgré quelques tentatives anglaises, les Gones maîtrisent globalement cette première période. Zachary Athekame multiplie les projections et Keito Nakamura fait des différences par sa percussion et ses dribbles. Juste avant la pause, le Japonais combine avec Khalis Merah puis centre pour Ernest Nuamah, qui conclut dans la surface (2-0, 45e+2). Le Ghanéen inscrit son cinquième but de la saison au Groupama Stadium.

Une seconde période plus délicate

Les Eagles relancent pourtant la rencontre sur leur premier tir cadré. Après un corner joué à deux et une belle action collective, Adam Wharton sert Yéremy Pino, dont la frappe trompe Dominik Greif (2-1, 50e).

Davantage bousculés, les Lyonnais reprennent deux longueurs d’avance à la 76e minute. Sur un superbe centre de Noah Nartey côté droit, Keito Nakamura arme une frappe que Pavel Šulc dévie malicieusement de l’arrière du pied. Le ballon termine doucement sa course au fond des filets (3-1).

Mais cinq minutes plus tard, une mésentente défensive remet les Anglais dans le match. Un mauvais dégagement de Tyler Morton, contré par Tanner Tessmann, profite à Daichi Kamada, qui réduit l’écart (3-2, 81e).

La fin de rencontre reste tendue et les Gones tentent de maintenir leur avance. À la 89e minute, Dominik Greif réalise un magnifique sauvetage pour préserver l’avantage et empêcher les joueurs de Pierre Sage d’égaliser.

L’OL prend 3 points importants en Ligue Europa avant de recevoir Nice en championnat, dimanche à 20h45 au Groupama Stadium. Les Gones se déplaceront ensuite à Hoffenheim jeudi prochain à 21h, pour un nouveau rendez-vous européen qui s'annonce déjà très attendu.