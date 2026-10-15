PSG - OL : les supporters lyonnais interdits au Parc des Princes le 25 octobre

L’Olympique lyonnais ne pourra pas compter sur ses supporters au Parc des Princes pour son déplacement en championnat du dimanche 25 octobre, à 20h45. Un arrêté de la préfecture de police, signé le 14 octobre, prévoit des restrictions à l’occasion de cette rencontre de la huitième journée de Ligue 1.

La mesure concerne toute personne se présentant comme supporter de l’OL ou se comportant comme tel. Elle interdit l’accès au stade, mais aussi la circulation et le stationnement sur la voie publique dans un périmètre défini autour de l’enceinte, à Paris et Boulogne-Billancourt. Elle s’appliquera de 14h à 23h59.

Des risques d’affrontements invoqués

Pour justifier sa décision, la préfecture évoque les tensions entre supporters des deux clubs et plusieurs précédents. Elle cite notamment les affrontements survenus au péage de Fresnes-lès-Montauban avant la finale de la Coupe de France de mai 2024.

Les autorités estiment que 700 à 900 supporters lyonnais auraient pu prendre place dans le parcage visiteurs, dont 300 à 500 ultras classés à risques. Elles invoquent également la mobilisation des forces de sécurité sur d’autres missions et le contexte de menace terroriste.

Une interdiction délimitée autour du stade

Cet arrêté porte sur l’accès au Parc des Princes et au secteur figurant sur la carte annexée à l'arrêté. Il ne constitue pas, à lui seul, une interdiction générale de voyager entre Lyon et Paris.

Dans ce même périmètre, le texte prévoit aussi des restrictions sur les objets dangereux, les bouteilles en verre et les boissons alcooliques pendant la plage horaire concernée.

En l’état de cet arrêté, aucun supporter lyonnais ne pourra donc être accueilli dans le parcage, sauf modification ou suspension de la mesure d’ici au 25 octobre.