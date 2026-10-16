La folle statistique qui prouve que l’OL roule sur la Ligue Europa

La Ligue Europa est une compétition qui réussit à l’OL. Vainqueurs de Crystal Palace jeudi au Groupama Stadium (3-2), les Gones ont confirmé une formalité solidement installée dans les premières phases de la compétition.

En 42 rencontres de phase de groupes ou de phase de ligue, le club lyonnais ne compte que 3 défaites, pour 29 victoires et 10 matchs nuls. Près de 7 rencontres sur 10 se sont donc terminées par un succès. Et dans près de 93 % des cas, l’OL a évité la défaite.

Deux victoires pour poursuivre la série

Ce bilan concerne exclusivement les phases de groupes de l’ancien format et la phase de ligue qui leur a succédé. Les tours qualificatifs et les rencontres à élimination directe n’entrent pas dans ce décompte.

Cette saison, les joueurs de Paulo Fonseca ont démarré par une victoire à Anderlecht (1-2), avant de prendre le dessus sur le Crystal Palace de Pierre Sage. Deux rencontres, 6 points et 5 buts inscrits, malgré des fins de match disputées avec la boule au ventre.

Face aux Anglais, Corentin Tolisso, Ernest Nuamah et Pavel Šulc ont permis aux Lyonnais de poursuivre leur sans-faute. L’OL tentera de prolonger cette dynamique dans cette même compétition jeudi prochain à Hoffenheim, avec un coup d’envoi programmé à 21 heures à La PreZero Arena.