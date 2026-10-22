Hoffenheim-OL : Lyon prend une claque en Allemagne (3-0) avant le choc face au PSG

L'OL est passé complètement à côté de son rendez-vous européen. Ce jeudi 22 octobre, les Lyonnais ont subi leur première défaite de la saison en Ligue Europa, battus sans contestation possible par Hoffenheim (3-0).

Après leurs succès contre Anderlecht (2-1) et Crystal Palace (3-2), les joueurs de Paulo Fonseca espéraient poursuivre leur sans-faute en Allemagne. Mais le technicien portugais avait choisi de faire tourner son effectif, laissant notamment Corentin Tolisso et Moussa Niakhaté sur le banc au coup d'envoi.

Un pari qui n'a pas fonctionné.

Deux buts encaissés en quatre minutes

Pourtant, l'OL avait plutôt bien débuté la rencontre. Keito Nakamura a rapidement sollicité le gardien allemand Oliver Baumann (10e), avant une autre occasion lyonnaise signée Kaïl Boudache (37e).

Mais Hoffenheim a progressivement pris le contrôle des débats. Après une tête de Robin Hranac sur la barre transversale (20e), les Allemands ont fini par trouver la faille juste avant la pause.

À la suite d'un cafouillage dans la surface lyonnaise, Andrej Kramaric a ouvert le score de la tête dans le temps additionnel (45e+4).

Le retour des vestiaires a tourné au cauchemar pour les Rhodaniens.

Une succession d'erreurs dans la relance lyonnaise a permis à Adam Daghim de doubler la mise dès la 49e minute.

En l'espace de quelques minutes, Lyon avait pratiquement perdu toute chance de ramener un résultat d'Allemagne.

Une deuxième période inquiétante pour l'OL

Menés 2-0, les Lyonnais n'ont jamais trouvé les ressources pour réagir.

Les chiffres illustrent leur impuissance offensive : une seule frappe tentée en deuxième période, et aucune cadrée.

Hoffenheim a tranquillement géré son avance avant d'inscrire un troisième but par Adam Hlozek à la 83e minute.

La soirée a également été marquée par la blessure de Steeve Kango, évacué sur civière à la 31e minute après un violent choc.

Avec cette défaite 3-0, l'OL reste à six points après trois journées de Ligue Europa.

Au-delà du résultat, c'est surtout la prestation lyonnaise qui interroge avant le prochain grand rendez-vous.

Les hommes de Paulo Fonseca doivent désormais préparer leur déplacement sur la pelouse du Paris Saint-Germain, dont la programmation reste incertaine en raison des manifestations annoncées ce week-end.