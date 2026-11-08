Brest-OL : Lyon voyage toujours aussi mal (2-0)

Jorge Maciel, pour son dernier match sur le banc lyonnais avant l'arrivée de Carlos Vicens, décidait de faire tourner son effectif. Et ça se voyait, tant l'OL était désorganisé devant, derrière et au milieu.

Les premières minutes étaient pourtant lyonnaises, la formation rhodanienne poussait et se créait de bonnes occasions, comme cette barre transversale trouvée par Keito Nakamura après un raid dans la surface à la 17e.

Et contre le cours du jeu, Brest ouvrait le score à la 22e minute. Sur un mauvais dégagement de Dominik Greif, Kamory Doumbia remontait le terrain puis glissait à Noah Edjouma qui brossait sa frappe pour tromper le portier lyonnais, trop avancé (1-0).

Un vrai coup sur la tête des Lyonnais, qui perdaient le contrôle de la première mi-temps.

Lyon impuissant

En seconde période, l'OL reprenait son pressing intensif sur la défense bretonne. Mais ses corners répétés et ses tentatives de percer le coffre-fort adverse ne donnaient rien.

Sur une belle percée de Kaïl Boudache dans la surface, Gautier Lloris percutait l'ailier algérien. L'arbitre accordait le pénalty avant de se raviser après avoir consulté la VAR. Boudache écopait même d'un carton jaune pour simulation avant de céder sa place à Ernest Nuamah.

L'entrée du Ghanéen, l'homme en forme de l'OL, n'y changeait rien, l'équipe de Jorge Maciel ne parvenait pas à se montrer dangereux. Corentin Tolisso, à la 86e minute, ratait sa reprise seul face au but…

En toute fin de rencontre, Zachary Athekame manquait de lucidité et provoquait un penalty. Ludovic Ajorque le transformait pour sceller la victoire brestoise (2-0).

Troisième défaite consécutive à l'extérieur pour Lyon qui avait vraiment besoin de souffler.

Place désormais à la trêve internationale. A l'issue, Lyon aura un nouveau coach et devra se déplacer à Lille samedi 21 novembre.

Stade Brestois 29-Olympique Lyonnais 2-0 (1-0)

Avertissements : Tolisso (55') et Boudache (63') pour Lyon.

Buts : Edjouma (22') et Ajorque (90'+4) pour Brest.