Le début de match que l’OL doit redouter à Brest

Les Gones devront entrer immédiatement dans leur match cet après-midi à Francis-Le Blé. Le graphique de répartition des buts brestois fourni par DataScout fait ressortir une tendance claire en championnat. Les périodes de la 1re à la 15e minute et de la 16e à la 30e sont les plus prolifiques, à égalité.

Brest peut donc faire mal rapidement. Pour l'OL, laisser les Bretons prendre confiance dès les premières minutes serait d’autant plus problématique que les déplacements deviennent souvent compliqués lorsque l’adversaire prend l’avantage.

Un scénario qui réussit peu aux Lyonnais

Sous Paulo Fonseca, l’OL avait terminé avec 1 nul et 16 défaites les 17 rencontres officielles à l’extérieur durant lesquelles il avait été mené.

Jeudi, l’équipe de Jorge Maciel a mieux réagi à la Real Sociedad, en obtenant un nul grâce à Corentin Tolisso (1-1). Elle n’a toutefois pas encore transformé ce type de réaction en victoire sur cette période.

Éviter de courir après le score sera donc un enjeu à Brest, alors que les Rhodaniens enchaînent un 2e déplacement en moins de 72 heures.

Un 4-2-3-1 installé depuis le début de saison

Autre enseignement du graphique, les Bretons ont commencé leurs 9 rencontres de championnat en 4-2-3-1. Une organisation stable, avec 2 milieux devant la défense et 3 joueurs derrière l’avant-centre.

Pour les Lyonnais, une priorité sera de surveiller le joueur placé en soutien de l’attaquant et de limiter ses possibilités de recevoir entre le milieu et la défense.

Ce dispositif ne rend cependant pas Brest intouchable. À domicile, les Bretons affichent 1 victoire, 1 nul et 2 défaites. Les Gones auront des possibilités, à condition de ne pas se relâcher en début de rencontre.