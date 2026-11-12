Keito Nakamura se livre à cœur ouvert sur Paulo Fonseca et l'OL

Leur histoire aurait pu commencer dans le Nord. Dans un article publié par le média japonais Sports Navi mercredi 11 novembre, Keito Nakamura révèle que Paulo Fonseca avait déjà tenté de l’attirer lorsqu’il dirigeait Lille. Un intérêt ancien qui explique pourquoi le départ du Portugais l’a particulièrement touché.

"C’est probablement moi qui ai été le plus surpris. Bien sûr, je n’avais aucune certitude, au moment du match contre Angers, qu’il allait démissionner, même si j’avais peut-être un petit pressentiment… Il m’avait déjà fait une offre quand il entraînait Lille, c’était un coach qui s’intéressait à moi depuis très longtemps…", raconte l’ailier, dans des propos traduits du japonais.

Keito Nakamura entre plaisir et frustration

Titulaire à Brest sous les ordres de Jorge Maciel, le Japonais n’a pas pu empêcher la défaite lyonnaise (2-0). Il retient néanmoins des séquences encourageantes dans ses associations avec ses partenaires.

"Perdre est vraiment frustrant, mais nous avons créé beaucoup d’occasions, surtout en première période, et j’ai pris du plaisir à combiner avec mes coéquipiers. Mais le football ne peut pas se résumer au plaisir, et nous devions évidemment gagner."

Le Japonais se sent libéré à Lyon

Malgré cette période mouvementée, l’ancien Rémois décrit un véritable épanouissement sous le maillot lyonnais. Désormais dirigé par Carlos Vicens, il mesure le parcours accompli depuis son départ à l’étranger à 19 ans.

"Le chemin pour arriver jusqu’ici a été plutôt difficile. J’ai vraiment l’impression de pouvoir jouer libéré en ce moment. Aujourd’hui, je prends vraiment beaucoup de plaisir !"