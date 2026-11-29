C'est une affiche qui pourrait peser lourd dans la course aux premières places du championnat. Ce dimanche soir, l'OL retrouve Monaco pour une 120e confrontation entre les deux clubs dans l'élite française.

Et si Lyon aborde cette rencontre devant son adversaire au classement, la dynamique récente invite à la prudence.

Les Monégasques traversent une période compliquée en Ligue 1, avec six rencontres consécutives sans victoire. Mais ils ne comptent que trois longueurs de retard sur les Rhodaniens.

Surtout, le Groupama Stadium leur réussit particulièrement ces dernières saisons. Monaco s'y est imposé en août 2024 (2-0), puis en mars 2026 (2-1).

Carlos Vicens veut confirmer ses premières impressions

Pour Carlos Vicens, cette rencontre constituera son troisième match sur le banc lyonnais depuis son arrivée pendant la trêve internationale.

Le technicien espagnol a débuté son mandat par une victoire encourageante à Lille (1-0), avant de concéder un nul frustrant jeudi en Ligue Europa face à Lilleström (0-0).

Deux rencontres qui lui ont déjà permis de commencer à installer ses principes, notamment autour du pressing et de la récupération haute du ballon.

"Je suis satisfait et même si je suis là depuis très peu de temps, j'ai l'impression d'y être depuis déjà longtemps", confie l'ancien adjoint de Pep Guardiola à Manchester City.

L'entraîneur se félicite notamment de l'implication de son groupe et de la collaboration avec les membres du staff déjà présents avant son arrivée.

Monaco retrouve de la confiance en Europe

Malgré ses difficultés en championnat, l'ASM arrive à Lyon avec un succès européen dans les jambes.

Jeudi, Monaco s'est imposé sur la pelouse de Heart of Midlothian (3-2), signant une quatrième victoire consécutive en Ligue Conférence, dont le club occupe la première place.

Un résultat qui contraste avec celui de l'OL, incapable de trouver la faille face à Lilleström malgré une nette domination.

Carlos Vicens sait donc que son équipe devra montrer davantage d'efficacité pour éviter une nouvelle désillusion à domicile. L'Espagnol entend surtout inscrire son travail dans la durée, au-delà des premiers résultats. "Si je suis venu ici, c'est parce que j'ai senti que je faisais partie du projet", assure-t-il, évoquant notamment ses échanges avec Matthieu Louis-Jean, Michael Gerlinger et Michele Kang.

Mais dans l'immédiat, une victoire permettrait à l'OL de repousser Monaco à six points. À l'inverse, une défaite effacerait totalement son avance sur le club de la Principauté.

Coup d'envoi d'OL-Monaco ce dimanche à 20h45 au Groupama Stadium, avec une diffusion sur Ligue 1+.