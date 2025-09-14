Rennes-OL : conserver la dynamique du début de saison

Sur une bonne dynamique depuis le début de la saison, les Lyonnais se déplacent à Rennes ce dimanche à 20h45 pour le compte de la 4e journée de Ligue 1, avec l’ambition de "prolonger les bons moments", comme l’a expliqué Paulo Fonseca en conférence de presse d’avant-match. "Ces victoires nous ont donné confiance. Ce groupe a la qualité d’être équilibré, c’est très positif mais nous avons encore beaucoup à faire, à progresser".

Amputé de nombreux joueurs, le groupe a continué de "travailler avec beaucoup de motivation", notamment en défense : "Nous avons travaillé les phases défensives. Je suis satisfait, car ce groupe a la capacité de défendre ensemble. Nous avons une équipe qui comprend qu’il est important d’être unie dans les moments difficiles. Nous avons aussi effectué un travail individuel".

Avec Rémy Descamps titulaire dans les cages pour ce quatrième match, l’objectif sera de rentrer avec un nouveau clean sheet. Mais la tache s’annonce difficile quand on sait que l’OL n’a plus gagné à Rennes depuis novembre 2023.

En attaque, il faudra réussir à percer une défense qui a déjà encaissé 5 buts. "Nous avons différentes possibilités. L’équipe est préparée à jouer sans attaquant. La dynamique du groupe nous permet de jouer avec ou sans attaquant", a assuré Paulo Fonseca, qui va devoir aussi gérer l’enchainement des matchs avec la prochaine entrée en lice en Ligue Europa.

Ce déplacement à Rennes marquera le début d’un mini-marathon pour les Lyonnais qui vont disputer six matchs en moins de trois semaines d’ici la prochaine trêve internationale.