"Un maillot qui fait référence à l'OL" : les joueurs d'OL Légendes ont désormais leur propre tunique

Le maillot officiel que porteront les joueurs d'OL Légendes lors de leurs prochains matchs a été dévoilé ce jeudi soir, lors d'une cérémonie à l'Hôtel de Région, en présence notamment de Cris, Maxime Gonalons ou encore Sidney Govou.

Une tunique blanche, aux rayures qui rappellent l'OL, et une tunique noire avec un rappel de rouge et de bleu, Adidas a mis les petits plats dans les grands pour confectionner un maillot domicile et extérieur destinés mettre en valeur l'association.

"On s'est mis d'accord avec l'OL, on travaille ensemble, c'est important pour nous car on est là grâce à l'OL, on voulait emmener le nom Olympique lyonnais avec nous, c'est pour ça que le logo est un peu différent mais il fait référence à l'OL", a commenté Cris, l'ancien capitaine emblématique du club et désormais président d'OL Légendes.

Car le projet est fortement soutenu par l'OL, comme l'a souligné Michael Gerlinger, le directeur général lyonnais et ancien dirigeant du Bayern Munich : "Je viens d'un club géré par ses anciens joueurs, géré comme une famille. Il est important de montrer que la carrière d'un joueur ne s'arrête pas après la fin de sa carrière professionnelle".

"Cette association est tournée vers la transition, le partage et le rayonnement de nos valeurs communes", a également rappelé Cris, aux côtés de Pierre Laigle, Frédéric Piquionne et Serge Bex.

C'est donc la grande famille de l'Olympique lyonnais qui était réunie ce jeudi soir. Le calendrier des prochains matchs n'a pas encore été dévoilé, mais la première rencontre des Légendes devrait avoir lieu mi-octobre à Colombier-Saugnieu.