Un ancien éducateur écroué pour agression sexuelle et détention d’images pédopornographiques : le FC Lyon se constitue partie civile

Alors qu’un ancien éducateur du club, à la tête de l’équipe U15 féminine la saison dernière, a été placé en détention pour agression sexuelle et détention d’images pédopornographique, le FC Lyon annonce ce jeudi se porter partie civile.

Le Bureau Directeur du club s’est réuni ce jeudi pour "faire un point sur la situation", précisant que la collaboration avec l’entraineur mis en cause avait pris fin en mars 2005.

Si les parents reprochaient un manque de communication et de transparence dans cette affaire, le club assure dans un communiqué adressé aux adhérents "qu’aucun élément communiqué par les autorités ne concernait directement le FC Lyon" : "À ce jour, aucune information ne permet d’établir un lien entre cette procédure judiciaire et notre club".

Et la direction d’ajouter : "Dans un souci de protection de l’ensemble de nos adhérents et de notre institution, le FC Lyon a décidé de se constituer partie civile. Cette démarche nous permettra d’obtenir des éléments précis du dossier et le cas échéant, d’agir avec toute la transparence et la rigueur nécessaires".