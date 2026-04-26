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Demi-finale de Ligue des Champions : OL Lyonnes retrouve Arsenal avec un sentiment de revanche 

Demi-finale de Ligue des Champions : OL Lyonnes retrouve Arsenal avec un sentiment de revanche 
Demi-finale de Ligue des Champions : OL Lyonnes retrouve Arsenal avec un sentiment de revanche - DR OL Lyonnes

OL Lyonnes retrouve Arsenal en demi-finale de la Ligue des Champions.

Eliminées par ces mêmes Anglaises l’année dernière au même stade de la compétition, les Lyonnaises se déplacent à l’Emirates Stadium ce dimanche dans le cadre du match aller des demi-finales de l’UEFA Women’s Champions League.

"L’année dernière a été très difficile pour nous, on était très déçues, donc oui, il y a clairement un sentiment de revanche. On veut terminer ce qu’on n’a pas réussi à faire la saison passée", a confié Sofie Svava

Après une première opposition en phase de ligue, remportée 2-1 en octobre dernier, les Lyonnaises savent ce qu’elles doivent améliorer : "On a analysé ce match, ce qu’on a bien fait, ce qu’on doit améliorer. On va s’appuyer dessus et continuer à progresser", a expliqué Korbin Shrader. Avant de poursuivre : "Il faut aussi se concentrer sur nous-mêmes. Par exemple, à la perte du ballon, il faudra presser immédiatement pendant les 5 premières secondes. Notre identité de jeu est très importante, et c’est là-dessus qu’on insiste". 

Les Lyonnaises n’ont pas oublié les erreurs de l’année dernière et savent que le match retour à domicile sera très important : "Mais même si on obtient un bon résultat, il faudra être à 100 % au match suivant, vu ce qui s’est passé l’an dernier. On doit être totalement concentrées", a prévenu Sofie Svava, reconnaissant une forme de pression. "On veut faire mieux. Mais ce n’est pas une mauvaise pression, c’est une bonne pression. Elle nous pousse à être meilleures que l’an dernier. L’environnement et la mentalité sont très positifs".

Le coup d’envoi de la rencontre sera donné à 15h, à suivre sur Disney + et la chaîne L'Equipe.

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