PSG-OL : l'exploit lyonnais pour glaner la 3e place (1-2)

Au coup d'envoi, Lyon savait qu'une victoire au Parc des Princes serait synonyme d'affaire du siècle. Avec la défaite de Marseille et les matchs nuls de Lille et Monaco, il y avait un gros coup à jouer.

D'autant que Luis Enrique faisait finalement tourner son effectif, laissant sur le banc Ousmane Dembélé, Joao Neves, Khvicha Kvaratskhelia ou Marquinhos. Tandis que Paulo Fonseca misait lui sur une défense à cinq, un milieu expérimental et une attaque lusophone supersonique. Cette dernière a brillé en première période.

Car l'OL ne mettait que six minutes à ouvrir le score. Afonso Moreira mettait le ballon maladroitement dans la surface. Et Endrick parvenait à devancer Pacho pour décrocher une lourde frappe qui trompait Matvey Safonov avec l'aide du poteau (0-1).

Paris ne parvenait pas à gérer ce début de rencontre canon de Lyon. Et son gardien russe devait s'employer pour claquer une reprise de volée acrobatique d'Abner à la 12e minute.

A la 18e minute, l'OL faisait le break sur une contre-attaque parfaitement menée entre les deux protagonistes du premier but. Endrick faisait le pressing sur Vitinha puis lançait Afonso Moreira en profondeur. Le Portugais était trop rapide et filait gagner son duel avec Safonov (0-2).

Le plan parfait de Fonseca

Alors que Lyon gérait, Ainsley Maitland-Niles commettait une faute dans sa surface, poussant Lucas Hernandez dans le dos. Le penalty était tiré à la 33e par Gonçalo Ramos, qui voyait Dominik Greif l'arrêter… de l'entrejambe. Exceptionnel face à Lorient le week-end dernier, le Slovaque confirme sa forme étincelante du moment !

En seconde période, le PSG faisait entrer quelques-unes de ses stars pour mettre toujours plus la pression sur le but lyonnais. Mais ni la défense, ni Dominik Greif ne baissaient la garde. Le plan de Paulo Fonseca était parfait !

Endrick était même tout proche du 3e but à la 62e, mais la frappe du pointu du Brésilien était bien bloquée par le portier parisien.

La fin de match était parisienne, Ousmane Dembélé frappait la barre d'un tir à l'entrée de la surface à la 75e. Pas plus de chance pour Kvara, intenable sur son côté gauche. Jusqu'au temps additionnel, où le Géorgien réduisait l'écart d'un énorme tir rentrant avec l'aide du poteau (1-2).

Avec cette victoire, l'OL retrouvait donc la 3e, à égalité de points avec Lille, avec un point d'avance sur Rennes et deux sur l'OM.

Autant dire que la réception d'Auxerre samedi prochain devra être prise avec autant de sérieux que ce déplacement maîtrisé à Paris.

Paris-Saint-Germain-Olympique Lyonnais 1-2 (0-2)

Avertissements : Kluivert (13') pour Lyon

Buts : Endrick (6') et Moreira (18') pour Lyon. Kvaratskhelia (90'+4) pour Paris.