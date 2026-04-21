La capitaine d’OL Lyonnes a publié un message sur les réseaux sociaux pour mettre en garde sur la publication d’une vidéo circulant actuellement "en utilisant son image sans son autorisation" : "Elle a été créée à l’aide de l’intelligence artificielle", assure Wendie Renard.

"Je démens formellement son contenu : elle ne reflète ni mes propos, ni mes valeurs, ni ma position", poursuit l’internationale française qui demande à ses fans de "rester vigilants face à ce type de manipulation".

Dans cette vidéo, où le logo RCI (Radio Caraïbes International) a été apposé, le deepfake de Wendie Renard explique lancer un nouveau projet d’investissement basé sur l’intelligence artificielle.

La défenseure d’OL Lyonnes a réagi auprès du média antillais : "C'est complètement une arnaque. Les gens aujourd'hui ont utilisé l'intelligence artificielle pour pouvoir changer une vidéo que j'avais faite en interview pour inciter les gens à investir et pour gagner de l'argent. C'est complètement faux. C'est même aberrant de pouvoir faire ça et de manipuler les gens avec mon image qui n'est pas du tout en accord avec ça. Maintenant, les gens qui me connaissent ont tout de suite vu que ce n'était pas moi. Mais bien sûr, il y a forcément des gens qui peuvent croire facilement et qui se disent pourquoi pas. Mais j'ai découvert ça et j'étais énervée parce que jouer avec l'argent des gens dans une vie qui est déjà difficile, ce n'est pas moi. Je ne suis ni conseillère bancaire ni quoi que ce soit pour inciter les gens à aller investir. Je suis vraiment attristée, énervée. Le plus important aujourd'hui, c'est de faire passer le message massivement que c'est complètement faux, que c'est une grosse arnaque".

Wendie Renard devrait porter plainte.