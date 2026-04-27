L’OL dépasse l’ASSE en nombre de victoires et entre un peu plus dans l’histoire de la Ligue 1

En s’imposant 3-2 face à Auxerre, l’Olympique Lyonnais a franchi un cap symbolique dans l’histoire du championnat. Avec 1070 victoires en première division, le club lyonnais prend désormais seul la quatrième place des équipes les plus victorieuses de l’élite française.

Un classement historique où l’OL devance désormais son rival de toujours, l’AS Saint-Étienne. Un petit écart, mais une grande portée symbolique dans la rivalité entre les deux clubs.

Ce nouveau palier confirme la régularité lyonnaise au plus haut niveau depuis plusieurs décennies, malgré des résultats décevants en Ligue 1 ces dernières années. Portés aujourd’hui par des joueurs comme Corentin Tolisso, les Lyonnais continuent d’écrire leur histoire dans le championnat.

Prochain objectif désormais, aller chercher le podium de ce classement. Devant eux, les Girondins de Bordeaux comptent encore quelques longueurs d’avance (1075). Un écart qui ne pourra pas être comblé immédiatement, mais qui devient un objectif crédible à moyen terme.

En attendant, la priorité reste ailleurs pour l’OL, performer sur cette fin de saison. Car au-delà des records, c’est bien la course aux places européennes, et notamment à la Ligue des champions, qui concentre toutes les attentions.