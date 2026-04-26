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Arsenal-OL Lyonnes : une première manche gâchée par des erreurs défensives

Arsenal-OL Lyonnes : une première manche gâchée par des erreurs défensives
OL Lyonnes-Arsenal : une première manche gâchée par des erreurs défensives - DR OL Lyonnes

Bousculées à Londres, les joueuses de l’OL Lyonnes se sont inclinées (2-1) face à Arsenal en demi-finale aller.

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Ligue des Champions féminine

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