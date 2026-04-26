Arsenal-OL Lyonnes : une première manche gâchée par des erreurs défensives

OL Lyonnes a payé cher ses erreurs à Londres. Un an après une désillusion au même stade, l’OL Lyonnes retrouvait Arsenal avec l’ambition de prendre sa revanche. Mais à l’issue de cette première manche disputée à l’Emirates Stadium, les Lyonnaises repartent avec un retard d’un but (2-1).

Privé de plusieurs cadres, le collectif rhodanien a souffert dans l’impact et la maîtrise. Dominées dans l’entrejeu, les partenaires de Wendie Renard ont longtemps subi les offensives anglaises. Pourtant, c’est bien l’OL qui a frappé en premier. Sur une action isolée, Jule Brand a ouvert le score à la 18e minute, contre le cours du jeu (0-1).

Mais cet avantage n’a pas résisté à la pression londonienne. Dès la reprise, Arsenal a intensifié ses attaques et a fini par revenir au score dans des circonstances confuses. Sur une phase arrêtée mal négociée, une sortie complètement manquée de Christiane Endler a semé la panique dans la surface lyonnaise.

Dans la précipitation, Ingrid Engen, en tentant de sauver la situation, a dévié le ballon dans ses propres filets (1-1; 59e). Un but contre son camp qui a relancé totalement la rencontre et illustré les difficultés défensives des Fenottes.

Malgré ce coup dur, l’OL a eu une opportunité en or de reprendre l’avantage. Kadidiatou Diani, parfaitement servie après une erreur de la défense anglaise, a vu sa frappe s’écraser sur la barre transversale. Un tournant majeur.

La sanction est finalement tombée en fin de match. À la 83e minute, une nouvelle approximation lyonnaise a coûté cher. La gardienne lyonnaise a aussi été impliquée dans une action confuse avec sa coéquipière Ingrid Engen sur le but décisif d’Olivia Smith à la 83e minute (2-1). Un tournant dans cette rencontre où les Lyonnaises n’ont jamais vraiment réussi à reprendre le contrôle.

Malgré cette défaite, tout reste ouvert avant le match retour à Lyon. Les Fenottes n’auront désormais plus le choix : il faudra s’imposer pour espérer décrocher une place en finale.