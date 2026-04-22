La justice de Rio de Janeiro a ordonné à l’Olympique lyonnais de verser 122,3 millions de réais, l’équivalent de 21 millions d’euros, à Botafogo dans un délai de trois jours.
La sentence a été rapporté par le média Globo Esporte.
Pour rappel, le club de Botafogo, qui faisait partie de la galaxie Eagle gérée par John Textor, avait engagé des actions en justice au Brésil pour réclamer de l’argent impayé à l’Olympique Lyonnais concernant des transferts fantômes entre les clubs, notamment ceux des Brésiliens Luiz Henrique et Igor Jesus.
Les dirigeants de l’OL ont désormais 15 jours pour faire appel de cette décision.
Il faut également que l'OL saisisse la justice française pour les autres transferts fantômes à l'insu de l'OL.Signaler Répondre
Totalement faux.ce n est absolument pas JMA qui a vendu .Ce sont les associés principaux qui ont décidé de partir et les banques qui ont dit stop . Aulas n a même pas choisi l acheteur ,ce sont les banques et associés qui ont choisi car il y avait le fond de pension Ares, milliardaire qui amenait 400M ce qui a permis aux différentes parties, soit de récupérer leurs billes soit arrêter les pertes . Seule la finance a compté, l avenir du club n était plus le problème pour les financiers.JMA n a pas eu son mot à dire , la solution lui a été imposée.Signaler Répondre
Aulas n’était pas majoritaire c’est Seydoux et le fond chinois qui a voulu vendre .. Aulas a très bien vendu 800M€ à repartir avec les actionnaires .. malgré qu’il est été obligé de vendre aujourd’hui le club vaut 300 M€Signaler Répondre
21 millions ..Luiz Henrique et IgorJesus n’ont jamais joué à lyon .. Textor est un vrai cow boy dans sa tête heureusement qu’il n’est plus le propriétaireSignaler Répondre
Aulas a détruit l’OL avec cette vente il a pensé qu’à ces intérêts il faut surveiller Aulas à la métropole car il capable de nous ruinerSignaler Répondre