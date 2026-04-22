La justice de Rio de Janeiro a ordonné à l’Olympique lyonnais de verser 122,3 millions de réais, l’équivalent de 21 millions d’euros, à Botafogo dans un délai de trois jours.

La sentence a été rapporté par le média Globo Esporte.

Pour rappel, le club de Botafogo, qui faisait partie de la galaxie Eagle gérée par John Textor, avait engagé des actions en justice au Brésil pour réclamer de l’argent impayé à l’Olympique Lyonnais concernant des transferts fantômes entre les clubs, notamment ceux des Brésiliens Luiz Henrique et Igor Jesus.

Les dirigeants de l’OL ont désormais 15 jours pour faire appel de cette décision.