Autour du club

Affaire des transferts fantômes : la justice brésilienne condamne l'OL à verser 21 millions d’euros à Botafogo

Affaire des transferts fantômes : la justice brésilienne condamne l'OL à verser 21 millions d’euros à Botafogo
La justice brésilienne condamne l'OL à verser 21 millions d’euros à Botafogo - Lyon Foot

C’est une décision de justice qui risque de mettre l’OL dans l’embarras.

La justice de Rio de Janeiro a ordonné à l’Olympique lyonnais de verser 122,3 millions de réais, l’équivalent de 21 millions d’euros, à Botafogo dans un délai de trois jours.

La sentence a été rapporté par le média Globo Esporte

Pour rappel, le club de Botafogo, qui faisait partie de la galaxie Eagle gérée par John Textor, avait engagé des actions en justice au Brésil pour réclamer de l’argent impayé à l’Olympique Lyonnais concernant des transferts fantômes entre les clubs, notamment ceux des Brésiliens Luiz Henrique et Igor Jesus.

Les dirigeants de l’OL ont désormais 15 jours pour faire appel de cette décision. 

Tags :

Botafogo

OL

justice

5 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Solidarité 69 le 22/04/2026 à 18:47

Il faut également que l'OL saisisse la justice française pour les autres transferts fantômes à l'insu de l'OL.

Signaler Répondre
avatar
Catalan le 22/04/2026 à 18:33

Totalement faux.ce n est absolument pas JMA qui a vendu .Ce sont les associés principaux qui ont décidé de partir et les banques qui ont dit stop . Aulas n a même pas choisi l acheteur ,ce sont les banques et associés qui ont choisi car il y avait le fond de pension Ares, milliardaire qui amenait 400M ce qui a permis aux différentes parties, soit de récupérer leurs billes soit arrêter les pertes . Seule la finance a compté, l avenir du club n était plus le problème pour les financiers.JMA n a pas eu son mot à dire , la solution lui a été imposée.

Signaler Répondre
avatar
Recftif info le 22/04/2026 à 18:31

Aulas n’était pas majoritaire c’est Seydoux et le fond chinois qui a voulu vendre .. Aulas a très bien vendu 800M€ à repartir avec les actionnaires .. malgré qu’il est été obligé de vendre aujourd’hui le club vaut 300 M€

Signaler Répondre
avatar
Colleman le 22/04/2026 à 18:29

21 millions ..Luiz Henrique et IgorJesus n’ont jamais joué à lyon .. Textor est un vrai cow boy dans sa tête heureusement qu’il n’est plus le propriétaire

Signaler Répondre
avatar
l’héritage de Aulas le 22/04/2026 à 18:12

Aulas a détruit l’OL avec cette vente il a pensé qu’à ces intérêts il faut surveiller Aulas à la métropole car il capable de nous ruiner

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Foot, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Foot est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.