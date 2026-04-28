OL-Rennes : le club lance une offre à 16 euros pour remplir le stade

Pour cette rencontre prévue le 3 mai, environ 4 000 places sont proposées à partir de 16€, dans le cadre d’une offre spéciale destinée aux groupes, sinon les billets démarrent à 18€. Une initiative qui vise à encourager la présence en tribunes et à recréer une ambiance similaire à celle observée récemment lors du succès face à Auxerre (3-2), où plus de 50 000 spectateurs étaient présents.

En parallèle, d’autres formules sont proposées aux supporters. Des packs regroupant les dernières rencontres à domicile permettent notamment d’assister aux matchs face à Rennes puis Lens à des tarifs avantageux.

Certaines offres combinent également des événements du club, avec la possibilité d’enchaîner un match de l’OL Lyonnes en Ligue des champions et une affiche de Ligue 1.