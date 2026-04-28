OL : Corentin Tolisso signe sa meilleure saison depuis 2016-2017

Corentin Tolisso a réellement confirmé ses qualités cette saison. Le milieu lyonnais s’impose comme l’un des joueurs les plus décisifs de l’effectif.

Avec 11 contributions offensives en Ligue 1 (buts et passes décisives), le capitaine des Rouge et Bleu est actuellement le deuxième Lyonnais le plus influent dans ce domaine, derrière Pavel Šulc.

Mais c’est sur l’ensemble de la saison que son impact est encore plus marquant. Toutes compétitions confondues, le milieu de terrain totalise 18 contributions décisives, soit son meilleur bilan statistique sous les couleurs lyonnaises depuis l’exercice 2016-2017, où il avait atteint les 21.

Au-delà des chiffres, Corentin Tolisso incarne aussi l’équilibre de l’équipe, capable d’apporter dans la construction comme dans la finition. Une régularité précieuse pour l’OL, notamment dans les moments clés de la saison.

Longtemps freiné par les blessures ces dernières années, le champion du monde semble désormais retrouver toute sa continuité. Si une place en équipe de France semble plus que compromise, le joueur de Tarare continue à briller.