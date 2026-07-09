"Si le club avait vraiment besoin, je n'allais pas poser problème" : Georges Mikautadze revient sur son départ de l'OL

Parti de l'Olympique Lyonnais l’été dernier pour rejoindre Villarreal, Georges Mikautadze est revenu sur les circonstances de son départ lors d'un entretien avec le streamer Zack Nani. L'attaquant géorgien a assuré avoir été surpris par la tournure des événements.

Il a expliqué notamment qu'au départ, rien ne laissait présager un transfert. "En fait, moi, c'est pas le club qui me l'annonce. C'est mes agents. Ils me relancent deux ou trois fois. Et je leur dis : "Mais c'est bizarre". Parce qu'on a eu une réunion avec les cadres des joueurs et, en gros, ils nous ont dit : "Vous êtes intransférables, vous n'allez nulle part." Et moi, j'étais dedans".

Face aux sollicitations répétées de ses représentants, l’attaquant cherche alors à comprendre la situation. "Je commence à me poser des questions. Je demande pourquoi ils me demandent ci et ça. Ils me disent qu'il faut qu'on cherche quelque chose. Je leur demande : "Pourquoi ? Il y a quoi ?"".

C'est finalement la situation financière du club qui lui est expliquée. "Après, ils me parlent de la DNCG, que l'OL a besoin de faire rentrer des sous et tout ça".

L'international géorgien a affirmé avoir accepté cette éventualité sans faire obstacle au club. "Je me suis dit que s'ils avaient vraiment besoin, je n'allais pas poser problème. Je leur ai dit : "Cherchez quelque chose. Si ça me plaît, on y va"".

"Et il y a ce projet de Villarreal, la Ligue des champions, le championnat espagnol… et puis voilà", a t-il continué.

Des déclarations qui apportent un nouvel éclairage sur le départ de l'ancien attaquant lyonnais, intervenu dans un contexte où l'OL devait impérativement rééquilibrer ses finances pour répondre aux exigences de la DNCG.