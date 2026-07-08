L'OL lance sa pré-saison avec une victoire face à Mâcon

Pour leur première rencontre amicale depuis la reprise, les hommes de Paulo Fonseca affrontaient le club de Mâcon, pensionnaire de N2 (ex-N3) et se sont imposés 5-2.

L'entraineur avait choisi, pour la première mi-temps, de titulariser trois recrues, Julien Duranville, Mads Bidstrup et Mohamed Ouédraogo. Ruben Kluivert et Corentin Tolisso apportaient l'expérience tandis que Noham Kamara et Adil Hamdani ont aussi eu la confiance du coach.

C'est d'ailleurs le jeune joueur formé à l'OL qui a ouvert le score dès la sixième minute, sur un service de son capitaine.

La première mi-temps n'a pas été franchement animée et c'est une nouvelle équipe qui a été alignée côté Lyonnais pour les 45 minutes suivantes. On retrouve ainsi Kaïl Boudache, Rémi Himbert et Enzo Molebe aux côtés, notamment, de Clinton Mata, Tyler Morton et Abner.

Il a fallu attendre la 70e minute pour que l'OL enfonce le clou. Sur une passe d'Enzo Molebe, Rémi Himbert est venu reprendre en une touche avant de piquer son ballon pour tromper le gardien adverse. L'attaquant a ensuite transformé un pénalty à la 74e (3-0).

Mais trois minutes plus tard, Mâcon est parvenu à réduire le score (3-1).

L'OL est arrivé à rebondir rapidement, toujours grâce à Rémi Himbert, lancé en profondeur et qui a remporté son duel avec le gardien, inscrivant ainsi un triplé.

A 4-1, les Lyonnais n'en sont pas restés là. Enzo Molebe a alourdi le score après avoir été servi dans la profondeur (5-1). Malgré tout, les Maconnais n'ont pas baissé les armes, et ont inscrit un ultime but dans les arrêts de jeu (5-2).

C'est donc par une victoire que Corentin Tolisso et ses coéquipiers débutent leur série de match de pré-saison. Le prochain rendez-vous aura lieu ce samedi face au FC Saint-Gall.