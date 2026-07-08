OL : le coût des parkings relais dévoilé les soirs de match, il faudra payer 12,50 euros !

Le coût des parkings relais a été dévoilé pour les soirs de matchs pour les sites de Panettes et Eurexpo. Chaque voiture devra payer 12,50 euros. Un chiffre qui risque de faire hurler bien plus d'un supporter, d'autant que sur une saison avec 17 rencontres de championnat à domicile, la facture s'élève à plus de 215 euros.

"Malgré tout ça, l'OL continue de contribuer sur à peu près 50% de la somme qui était déjà versée sur les années précédentes", nous assure une source au sein du club.

Selon nos informations, ce prix part d'un constat. Les soirs de matchs, une voiture se garant dans l'un des deux parkings relais transporte au moins trois personnes. Le prix du stationnement peut donc facilement se diviser pour atteindre le coût classique d'un aller-retour en TCL.

C'est d'ailleurs la raison pour laquelle l'OL entend mettre en avant sa plateforme de covoiturage.

Malgré tout, cette facturation pourrait provoquer d'importantes nuisances du côté du centre-ville de Décines et de Meyzieu. "La question du stationnement sauvage est prise très au sérieux. Nous travaillons de façon très étroite avec ces deux communes sur ce dossier", nous assure le club.

Pour rappel, ce changement de politique fait suite à la fin d'une convention signée il y a 10 ans entre l'OL et le SYTRAL, qui gère les transports en commun lyonnais. La prise en charge des transports coûtait au club près de 3 millions d'euros par an, selon nos informations.

Les supporters se rendant au Groupama Stadium depuis le centre-ville de Lyon pourront continuer d'utiliser les TCL, soit en utilisant leur abonnement, soit en payant un ticket.

D'autres solutions sont aussi proposées. Le parking relais Carré de Soie à Vaulx-en-Velin sera par exemple accessible. A charge aux automobilistes de payer ensuite leur trajet en tram.

Reste à savoir comment sera accueillie cette information par les supporters lyonnais qui hésitaient à s'abonner ou à se réabonner pour la saison prochaine. A l'heure actuelle, la tendance est identique à celle de l'année dernière au niveau de la billetterie, nous indique le club.