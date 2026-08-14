OL-Fenerbahçe : 2 220 supporters turcs attendus, le match classé à risque élevé

Le souvenir de la réception mouvementée de Besiktas en 2017 reste manifestement dans toutes les têtes. Pour la venue de Fenerbahçe au Groupama Stadium, les autorités préparent un encadrement particulièrement important.

Selon L'Equipe, à l’issue d’une réunion organisée jeudi à la préfecture du Rhône, la Direction nationale de lutte contre le hooliganisme a attribué à cette rencontre une note de risque de 4 sur 5. Environ 50 000 spectateurs sont attendus pour ce barrage retour décisif dans la course à la phase de groupes de la Ligue des champions.

Parmi eux, 2 220 supporters de Fenerbahçe doivent prendre place dans le parcage visiteurs : 1 000 venant directement de Turquie, autant depuis d’autres pays de l’Union européenne, auxquels s’ajoutent 200 supporters identifiés et 20 VIP. Entre 500 et 700 personnes de ce contingent sont considérées comme présentant un profil à risque.

Un passage obligatoire par Eurexpo

La vente de billets aux supporters turcs sera entièrement gérée par Fenerbahçe. Aucun ticket ne pourra être acheté au Groupama Stadium le jour de la rencontre.

Les fans visiteurs devront d’abord se rendre à Eurexpo, à Chassieu, où un point de rassemblement est prévu à partir de 18h. Munis d’une contremarque remise par leur club, ils pourront y récupérer leur billet avant d’être conduits jusqu’au stade à bord de quinze à vingt bus ou navettes.

L’OL cherche parallèlement à empêcher que des supporters turcs achètent des places en dehors du parcage. La billetterie, ouverte jeudi, est dans un premier temps réservée aux plus de 26 000 abonnés lyonnais et le club va rappeler fermement l’interdiction de revendre les billets.

Selon le scénario du match aller, disputé le 18 août à Istanbul, la préfecture pourrait encore durcir le dispositif. Des arrêtés interdisant la présence de supporters turcs, ou identifiés comme tels, dans l’hypercentre lyonnais le 26 août sont notamment envisagés afin de limiter les risques de confrontation avec les ultras de l’OL.

Trois compagnies de CRS supplémentaires pourraient enfin être mobilisées autour de la rencontre, en complément du dispositif habituel.