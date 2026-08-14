Un nouveau partenaire majeur pour l’Olympique Lyonnais. Le club a officialisé un accord de trois saisons avec Winamax, qui bénéficiera notamment d’une visibilité sur le maillot rhodanien.

À compter de la saison 2026-2027, le logo rouge de l’opérateur de poker en ligne et de paris sportifs sera positionné dans le haut du dos des joueurs lyonnais pour l’ensemble des rencontres de Ligue 1.

Des animations prévues au Groupama Stadium

Le partenariat dépassera la seule exposition sur les maillots. Winamax prévoit plusieurs opérations lors des rencontres disputées au Groupama Stadium, avec de la visibilité sur les panneaux LED, des concours de pronostics diffusés sur les écrans géants et relayés par le speaker, ainsi que des expériences permettant à certains supporters d’accéder aux coulisses du club.

Des activations seront également organisées en dehors des jours de match. Le communiqué annonce notamment la tenue de tournois de poker à destination des supporters de l’OL, ainsi que des contenus sponsorisés et des campagnes spécifiques sur les plateformes numériques du club.

"Nous avons l’ambition avec Winamax de développer des activations créatives afin de faire vivre à nos supporters leur passion du football de manière toujours plus intense", déclare Thibaut Chatelard, Senior Vice President Revenue and Marketing de l’Olympique Lyonnais.

De son côté, Julien Huber, directeur marketing de Winamax, évoque "une immense fierté" de s’associer à l’OL et dit vouloir proposer aux supporters lyonnais "des expériences à la hauteur de leur passion".