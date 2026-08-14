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Mercato : l’OL se fait prêter le défenseur suisse Zachary Athekame par l’AC Milan (officiel)

Mercato : l’OL se fait prêter le défenseur suisse Zachary Athekame par l’AC Milan (officiel)
Vitesse, puissance et polyvalence : ce sont les qualités que l’OL espère voir Zachary Athekame apporter au groupe de Paulo Fonseca. — DR OL Lyubomir Domozetski

L’Olympique Lyonnais a officialisé l’arrivée de Zachary Athekame. Le latéral droit suisse de 21 ans est prêté par l’AC Milan jusqu’au 30 juin 2027, sans option d’achat.

L’Olympique Lyonnais tient un nouveau renfort défensif.

Le club rhodanien a annoncé l’arrivée de Zachary Athekame, prêté par l’AC Milan jusqu’à la fin de la saison 2026-2027. Le prêt du défenseur suisse ne comprend aucune option d’achat.

Déjà passé par la Ligue des champions et la Serie A

Né à Genève, Zachary Athekame a été formé dans plusieurs clubs de la région avant de rejoindre Neuchâtel Xamax, où il a découvert le football professionnel en deuxième division suisse.

Ses performances lui ont ensuite permis de signer aux Young Boys à l’été 2024. Avec le club bernois, il a notamment disputé huit rencontres de Ligue des champions, dont cinq comme titulaire.

Un an plus tard, il a rejoint l’AC Milan. Sous le maillot des Rossoneri, le latéral droit a pris part à 27 matches de Serie A et inscrit deux buts, face à Pise et au Genoa.

Un international suisse Espoirs de 21 ans

Zachary Athekame compte également 17 sélections avec l’équipe de Suisse Espoirs.

L’OL mise sur un joueur capable d’apporter vitesse, puissance et polyvalence au groupe de Paulo Fonseca. À 21 ans, il arrive à Lyon avec déjà une première expérience des compétitions européennes et du championnat italien.

Désormais, le départ d'Ainsley Maitland-Niles ne fait guère de doute. L'Anglais, courtisé en Premier League, est poussé vers la sortie, et les supporters lyonnais n'attendent que ça.

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